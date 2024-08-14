Гончаров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1934
Отец: Гончаров Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1960
Дочь: Щербина (Гончарова) Алла
Мать ребёнка: Гончарова (Толмачёва) Валентина
Рождение ребёнка
30.08.1968
Сын: Гончаров Алексей
Мать ребёнка: Гончарова (Толмачёва) Валентина
Смерть
Неизвестно