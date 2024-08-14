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Гончаров Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1934

Отец: Гончаров Алексей

Мать: Гончарова (Лихачёва) Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова (Толмачёва) Валентина

Рождение ребёнка
02.05.1960

Дочь: Щербина (Гончарова) Алла

Мать ребёнка: Гончарова (Толмачёва) Валентина

Рождение ребёнка
30.08.1968

Сын: Гончаров Алексей

Мать ребёнка: Гончарова (Толмачёва) Валентина

Смерть
Неизвестно

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