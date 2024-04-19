Гончарова (Толмачёва) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1938
Дата смерти19.04.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Николай
Рождение ребёнка
02.05.1960
Дочь: Щербина (Гончарова) Алла
Отец ребёнка: Гончаров Николай
Рождение ребёнка
30.08.1968
Сын: Гончаров Алексей
Отец ребёнка: Гончаров Николай
Смерть
19.04.2024