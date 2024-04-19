Гончарова (Толмачёва) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Толмачёва) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1938

Дата смерти

19.04.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Николай

Рождение ребёнка
02.05.1960

Дочь: Щербина (Гончарова) Алла

Отец ребёнка: Гончаров Николай

Рождение ребёнка
30.08.1968

Сын: Гончаров Алексей

Отец ребёнка: Гончаров Николай

Смерть
19.04.2024

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