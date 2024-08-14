Гончаров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1930
Дочь: Ковешникова (Гончарова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Гончарова (Лихачёва) Фёкла
Рождение ребёнка
25.05.1934
Сын: Гончаров Николай
Мать ребёнка: Гончарова (Лихачёва) Фёкла
Рождение ребёнка
02.05.1942
Сын: Гончаров Юрий
Мать ребёнка: Гончарова (Лихачёва) Фёкла
Смерть
Неизвестно