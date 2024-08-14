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Гончаров Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова (Лихачёва) Фёкла

Рождение ребёнка
04.11.1930

Дочь: Ковешникова (Гончарова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Гончарова (Лихачёва) Фёкла

Рождение ребёнка
25.05.1934

Сын: Гончаров Николай

Мать ребёнка: Гончарова (Лихачёва) Фёкла

Рождение ребёнка
02.05.1942

Сын: Гончаров Юрий

Мать ребёнка: Гончарова (Лихачёва) Фёкла

Смерть
Неизвестно

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