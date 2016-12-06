Гончарова (Совкова) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1947
Дата смерти06.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1947
Отец: Совков Василий
Бракосочетание
03.08.1968
Муж: Гончаров Юрий
Рождение ребёнка
17.05.1970
Сын: Гончаров Игорь
Отец ребёнка: Гончаров Юрий
Рождение ребёнка
26.01.1984
Дочь: Гончарова (Гончарова) Наталья
Отец ребёнка: Гончаров Юрий
Смерть
06.12.2016