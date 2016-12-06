Гончарова (Совкова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Совкова) Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1947

Дата смерти

06.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1947

Отец: Совков Василий

Мать: Совкова (Бедненко) Александра

Бракосочетание
03.08.1968

Муж: Гончаров Юрий

Рождение ребёнка
17.05.1970

Сын: Гончаров Игорь

Отец ребёнка: Гончаров Юрий

Рождение ребёнка
26.01.1984

Дочь: Гончарова (Гончарова) Наталья

Отец ребёнка: Гончаров Юрий

Смерть
06.12.2016

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