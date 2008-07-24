Совкова (Бедненко) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1925
Дата смерти24.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1925
Отец: Бедненко Павел
Мать: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борщёв Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Совков Василий
Рождение ребёнка
24.06.1947
Дочь: Гончарова (Совкова) Лариса
Отец ребёнка: Совков Василий
Рождение ребёнка
10.08.1957
Дочь: Басецкая (Борщёва) Елена
Отец ребёнка: Борщёв Михаил
Смерть
24.07.2008