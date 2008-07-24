Совкова (Бедненко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совкова (Бедненко) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1925

Дата смерти

24.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1925

Отец: Бедненко Павел

Мать: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борщёв Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совков Василий

Рождение ребёнка
24.06.1947

Дочь: Гончарова (Совкова) Лариса

Отец ребёнка: Совков Василий

Рождение ребёнка
10.08.1957

Дочь: Басецкая (Борщёва) Елена

Отец ребёнка: Борщёв Михаил

Смерть
24.07.2008

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