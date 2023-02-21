Суханова Арина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1879
Дата смерти28.12.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1879
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1909
Дочь: Варнавина Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Катынкина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
03.04.1918
Дочь: Дубникова Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Суханов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
24.11.1927
Дочь: Голдобина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.1973