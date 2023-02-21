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Суханова Арина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1879

Дата смерти

28.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1879

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1909

Дочь: Варнавина Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Катынкина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.04.1918

Дочь: Дубникова Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Суханов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Суханов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.11.1927

Дочь: Голдобина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
28.12.1973
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