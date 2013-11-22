Голдобина (Суханова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1927
Дата смерти22.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1927
Рождение ребёнка
12.07.1959
Дочь: Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Голдобин Осип Максимович
Рождение ребёнка
12.08.1962
Отец ребёнка: Голдобин Осип Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
22.11.2013