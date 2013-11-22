Голдобина (Суханова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голдобина (Суханова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1927

Дата смерти

22.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1927

Отец: Суханов Василий Савельевич

Мать: Суханова Арина Сергеевна

Рождение ребёнка
12.07.1959

Дочь: Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Голдобин Осип Максимович

Рождение ребёнка
12.08.1962

Сын: Голдобин Виктор Осипович

Отец ребёнка: Голдобин Осип Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голдобин Осип Максимович

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
22.11.2013
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