Дубникова (Суханова) Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубникова (Суханова) Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1918

Дата смерти

15.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1918

Отец: Суханов Василий Савельевич

Мать: Суханова Арина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубников Николай

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.06.1944

Дочь: Жогова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.04.1954

Сын: Дубников Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Дубников Николай

Рождение ребёнка
06.06.1960

Дочь: Горина (Дубникова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Дубников Николай

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
15.01.2017

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