Дубникова (Суханова) Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1918
Дата смерти15.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубников Николай
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1944
Дочь: Жогова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.04.1954
Сын: Дубников Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Дубников Николай
Рождение ребёнка
06.06.1960
Дочь: Горина (Дубникова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Дубников Николай
Смерть
15.01.2017