Дубников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1954
Сын: Дубников Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Дубникова Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1960
Дочь: Горина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Дубникова Федосья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно