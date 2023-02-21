Дубников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубников Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1954

Сын: Дубников Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Дубникова Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1960

Дочь: Горина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Дубникова Федосья Васильевна

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубникова Федосья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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