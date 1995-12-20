Варнавина (Суханова) Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1909
Дата смерти20.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варнавин Павлович
Отец ребёнка: Варнавин Павел Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.09.1931
Дворцы, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.07.1932
Отец ребёнка: Варнавин Павел Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1935
Отец ребёнка: Варнавин Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1939
Дочь: Наумова (Варнавина) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Варнавин Павел Иванович
Смерть
20.12.1995