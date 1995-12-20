Варнавина (Суханова) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавина (Суханова) Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1909

Дата смерти

20.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1909

Отец: Суханов Василий Савельевич

Мать: Суханова Арина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варнавин Павлович

Отец ребёнка: Варнавин Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.09.1931

Муж: Варнавин Павел Иванович

Дворцы, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.07.1932

Сын: Варнавин Борис Павлович

Отец ребёнка: Варнавин Павел Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1935

Сын: Варнавин Иван Павлович

Отец ребёнка: Варнавин Павел Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1939

Дочь: Наумова (Варнавина) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Варнавин Павел Иванович

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
20.12.1995

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