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Варнавин Борис Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1932

Дата смерти

27.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1932

Отец: Варнавин Павел Иванович

Мать: Варнавина (Суханова) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Варнавина) Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Варнавина (Филимонова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавина (Филимонова) Лидия

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1955

Дочь: Голышкина (Варнавина) Алла Борисовна

Мать ребёнка: Варнавина (Филимонова) Лидия

Смерть
27.05.2013

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