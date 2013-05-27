Варнавин Борис Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1932
Дата смерти27.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Варнавина) Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Варнавина (Филимонова) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1955
Дочь: Голышкина (Варнавина) Алла Борисовна
Мать ребёнка: Варнавина (Филимонова) Лидия
Смерть
27.05.2013