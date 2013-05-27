Варнавина (Филимонова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавина (Филимонова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1955

Дочь: Голышкина Алла Борисовна

Отец ребёнка: Варнавин Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Варнавин Борис Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавин Борис Павлович

Смерть
2021
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