Варнавина (Филимонова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1955
Дочь: Голышкина Алла Борисовна
Отец ребёнка: Варнавин Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Варнавин Борис Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021