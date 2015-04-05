Голышкина (Варнавина) Алла Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голышкина (Варнавина) Алла Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1955

Дата смерти

05.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1955

Отец: Варнавин Борис Павлович

Мать: Варнавина Лидия

Рождение ребёнка
30.09.1975

Сын: Голышкин Руслан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1981

Сын: Голышкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Пятовский, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
05.04.2015
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