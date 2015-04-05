Голышкина (Варнавина) Алла Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1955
Дата смерти05.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1955
Отец: Варнавин Борис Павлович
Мать: Варнавина Лидия
Рождение ребёнка
30.09.1975
Сын: Голышкин Руслан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1981
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Пятовский, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
05.04.2015