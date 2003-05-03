Варнавин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1935
Дата смерти03.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1935
Рождение ребёнка
21.05.1966
Дочь: Кузнецова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Варнавина Ираида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
03.05.2003