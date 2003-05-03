Варнавин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавин Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1935

Дата смерти

03.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1935

Отец: Варнавин Павел Иванович

Мать: Варнавина Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1966

Дочь: Кузнецова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Варнавина Ираида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавина Ираида Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
03.05.2003
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