Кузнецова (Варнавина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Варнавина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1966

Отец: Варнавин Иван Павлович

Мать: Варнавина Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1984

Сын: Волков (кузнецов) Денис Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Алексеевич

Бракосочетание
08.08.1999

Муж: Розен Павел Георгиевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1999

Сын: Розен Максим Павлович

Отец ребёнка: Розен Павел Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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