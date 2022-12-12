Кузнецова (Варнавина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1966
Отец: Варнавин Иван Павлович
Рождение ребёнка
08.07.1984
Сын: Волков (кузнецов) Денис Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Алексеевич
Бракосочетание
08.08.1999
Рождение ребёнка
15.08.1999
Отец ребёнка: Розен Павел Георгиевич
Место жительства
Неизвестно