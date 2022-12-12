Катынкина (Суханова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катынкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Катынкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катынкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Катынкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катынкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Катынкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановна
Отец ребёнка: Катынкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Катынкин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно