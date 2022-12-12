Катынкина (Суханова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катынкина (Суханова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Суханов Василий Савельевич

Мать: Суханова Арина Сергеевна

Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катынкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Катынкин Иван Андреевич

Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катынкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Катынкин Иван Андреевич

Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катынкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Катынкин Иван Андреевич

Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановна

Отец ребёнка: Катынкин Иван Андреевич

Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катынкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Катынкин Иван Андреевич

Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катынкин Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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