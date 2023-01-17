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Катынкин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катынкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Катынкина Евдокия Васильевна

Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катынкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Катынкина Евдокия Васильевна

Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катынкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Катынкина Евдокия Васильевна

Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Катынкина Евдокия Васильевна

Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катынкин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Катынкина Евдокия Васильевна

Камельгино, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катынкина Евдокия Васильевна

Смерть
1961
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