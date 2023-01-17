Катынкин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катынкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Катынкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катынкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Катынкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катынкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Катынкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановна
Мать ребёнка: Катынкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Катынкина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961