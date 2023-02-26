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Чулков Михаил Агафонов

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

30.12.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Агафон Михайлов

Мать: Домна Левонова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
08.02.1859

Жена: Чулкова Ирина Егорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1861

Сын: Ипполит Михайлов

Мать ребёнка: Чулкова Ирина Егорова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1866

Дочь: Фёкла Михайлова

Мать ребёнка: Чулкова Ирина Егорова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовой человек
Смерть
30.12.1866
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
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