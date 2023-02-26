Чулков Михаил Агафонов
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения1825
Дата смерти30.12.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Агафон Михайлов
Мать: Домна Левонова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
08.02.1859
Жена: Чулкова Ирина Егорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1861
Сын: Ипполит Михайлов
Мать ребёнка: Чулкова Ирина Егорова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1866
Дочь: Фёкла Михайлова
Мать ребёнка: Чулкова Ирина Егорова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовой человек
Смерть
30.12.1866
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.