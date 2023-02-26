Домна Левонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Левонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Чулков Михаил Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Михайлов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1829

Дочь: Фёкла Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Михайлов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
01.05.1834

Дочь: Акилина Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агапия Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Михайлов

Смерть
Неизвестно
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