Домна Левонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Агафон Михайлов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Фёкла Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Михайлов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
01.05.1834
Дочь: Акилина Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агапия Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Михайлов
Смерть
Неизвестно