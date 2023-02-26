Агапия Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Агафонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

До 1814 г.р.

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Агафон Михайлов

Мать: Домна Левонова

Бракосочетание
08.?.1864

Муж: Иван Гаврилов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
До 1864
Рождение ребёнка
23.09.1868

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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