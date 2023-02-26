Агапия Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Агафон Михайлов
Мать: Домна Левонова
Бракосочетание
08.?.1864
Муж: Иван Гаврилов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
До 1864
Рождение ребёнка
23.09.1868
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно