Агафон Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафон Михайлов

Агафон Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

07.04.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Чулков Михаил Агафонов

Мать ребёнка: Домна Левонова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1829

Дочь: Фёкла Агафонова

Мать ребёнка: Домна Левонова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
01.05.1834

Дочь: Акилина Агафонова

Мать ребёнка: Домна Левонова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агапия Агафонова

Мать ребёнка: Домна Левонова

Смерть
07.04.1847
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки
Работа или профессия
1847
дворовой человек
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close