Агафон Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти07.04.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Домна Левонова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Фёкла Агафонова
Мать ребёнка: Домна Левонова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
01.05.1834
Дочь: Акилина Агафонова
Мать ребёнка: Домна Левонова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агапия Агафонова
Мать ребёнка: Домна Левонова
Смерть
07.04.1847
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки
Работа или профессия
1847
дворовой человек