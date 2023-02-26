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Чулкова Ирина Егорова

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: Егор Ильин

Мать: Пелагея Сергеева

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
12.06.1829

Дочь: Агрипина (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1832

Сын: Борис (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1832
сельцо Губино
дворовая девка
Рождение ребёнка
21.01.1835

Сын: Иван (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1838

Сын: Илья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Чулков Михаил Агафонов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
До 1859
Рождение ребёнка
24.01.1861

Сын: Ипполит Михайлов

Отец ребёнка: Чулков Михаил Агафонов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1862
дворовая женщина
Рождение ребёнка
25.09.1866

Дочь: Фёкла Михайлова

Отец ребёнка: Чулков Михаил Агафонов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно
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