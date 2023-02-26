Чулкова Ирина Егорова
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: Егор Ильин
Мать: Пелагея Сергеева
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
12.06.1829
Дочь: Агрипина (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1832
Сын: Борис (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1832
сельцо Губино
дворовая девка
Рождение ребёнка
21.01.1835
Сын: Иван (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1838
Сын: Илья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
08.02.1859
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
До 1859
Рождение ребёнка
24.01.1861
Сын: Ипполит Михайлов
Отец ребёнка: Чулков Михаил Агафонов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1862
дворовая женщина
Рождение ребёнка
25.09.1866
Дочь: Фёкла Михайлова
Отец ребёнка: Чулков Михаил Агафонов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно