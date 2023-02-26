Поляков Дмитрий Егоров
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения26.10.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1824
Отец: Егор Ильин
Мать: Пелагея Сергеева
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
17.09.1849
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1851
Дочь: Татьяна Дмитриева
Мать ребёнка: Полякова Акилина Никитина
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1853
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Полякова Акилина Никитина
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1861
Сын: Поляков Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Полякова Акилина Никитина
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1863
дворовой человек
Смерть
Неизвестно