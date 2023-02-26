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Поляков Дмитрий Егоров

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

26.10.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1824

Отец: Егор Ильин

Мать: Пелагея Сергеева

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
17.09.1849

Жена: Полякова Акилина Никитина

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1851

Дочь: Татьяна Дмитриева

Мать ребёнка: Полякова Акилина Никитина

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1853

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Полякова Акилина Никитина

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1861

Сын: Поляков Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Полякова Акилина Никитина

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
1863
дворовой человек
Смерть
Неизвестно
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