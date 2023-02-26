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Полякова Акилина Никитина

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Никита

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.09.1849

Муж: Поляков Дмитрий Егоров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1851

Дочь: Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Егоров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1853

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Егоров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1861

Сын: Поляков Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Егоров

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая женщина
Смерть
Неизвестно
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