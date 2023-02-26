Полякова Акилина Никитина
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Никита
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.09.1849
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1851
Дочь: Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Егоров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1853
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Егоров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1861
Сын: Поляков Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Егоров
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая женщина
Смерть
Неизвестно