Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Полякова Акилина Никитина
Мать ребёнка: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Игнатий (Семёнов)
Мать ребёнка: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно