Пелагея Сергеева
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1811
Дочь: Чулкова Ирина Егорова
Отец ребёнка: Егор Ильин
Бракосочетание
?.09.1814
Муж: Егор Ильин
Рождение ребёнка
26.10.1824
Отец ребёнка: Егор Ильин
Рождение ребёнка
20.01.1833
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор Ильин
Смерть
Неизвестно