Пелагея Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Сергеева

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1811

Дочь: Чулкова Ирина Егорова

Отец ребёнка: Егор Ильин

Бракосочетание
?.09.1814

Муж: Егор Ильин

Рождение ребёнка
26.10.1824

Сын: Поляков Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Егор Ильин

Рождение ребёнка
20.01.1833

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Егор Ильин

Смерть
Неизвестно

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