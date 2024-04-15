Андрияшенко Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1832 и 1837
Дата смерти18.11.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1837
Отец: Андреяш Петр Тимофеевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
14.03.1863 ст.
Дарья Митрофановна Андрияш
Рождение ребёнка
08.02.1864 ст.
Дочь: Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1M-H?i=700&cc=3511744
Восприемник
10.10.1866 ст.
Параскева Ивановна (Котенко) Денисенко
Восприемник
29.01.1867 ст.
Анна Сергеевна Руденко
Восприемник
02.04.1868 ст.
Мария Авраамовна Лемишенко
Рождение ребёнка
07.03.1869 ст.
Сын: Андрияшенко Павел Никифорович
Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GX6?i=184&cc=3511744
Восприемник
26.09.1871 ст.
Григорий Митрофанович Андрияшенко
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.
Дочь: Белокур Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NZ-R?i=395&cc=3511744
Восприемник
21.04.1873 ст.
Александра Авраамовна (Лемишенко) Белокур
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.
Дочь: Прийменко Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-D?i=582&cc=3511744
Восприемник
20.08.1874 ст.
Андрей Митрофанович Андрияшенко
Рождение ребёнка
25.09.1876 ст.
Сын: Андрияшенко Иван Никифорович
Мать ребёнка: Андрияшенко Ефросиния Петровна
Восприемник
17.01.1878 ст.
Ксения Авраамовна Лемишенко
Рождение ребёнка
14.11.1878 ст.
Сын: Андреяш Филипп Никифорович
Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна
Восприемник
07.01.1880 ст.
Иван Авраамович Лемишенко
Рождение ребёнка
27.09.1881 ст.
Дочь: Черненко Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.11.1892 ст.
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
20.11.1892 ст.
на отведенном кладбище