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Андрияшенко Никифор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1832 и 1837

Дата смерти

18.11.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1837

Отец: Андреяш Петр Тимофеевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
14.03.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Дарья Митрофановна Андрияш
Рождение ребёнка
08.02.1864 ст.

Дочь: Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1M-H?i=700&cc=3511744
Восприемник
10.10.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Параскева Ивановна (Котенко) Денисенко
Восприемник
29.01.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Анна Сергеевна Руденко
Восприемник
02.04.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Авраамовна Лемишенко
Рождение ребёнка
07.03.1869 ст.

Сын: Андрияшенко Павел Никифорович

Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GX6?i=184&cc=3511744
Восприемник
26.09.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Митрофанович Андрияшенко
Рождение ребёнка
09.10.1871 ст.

Дочь: Белокур Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NZ-R?i=395&cc=3511744
Восприемник
21.04.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Александра Авраамовна (Лемишенко) Белокур
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.

Дочь: Прийменко Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-D?i=582&cc=3511744
Восприемник
20.08.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Митрофанович Андрияшенко
Рождение ребёнка
25.09.1876 ст.

Сын: Андрияшенко Иван Никифорович

Мать ребёнка: Андрияшенко Ефросиния Петровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
17.01.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Авраамовна Лемишенко
Рождение ребёнка
14.11.1878 ст.

Сын: Андреяш Филипп Никифорович

Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
07.01.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Авраамович Лемишенко
Рождение ребёнка
27.09.1881 ст.

Дочь: Черненко Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Андреяш Феврония Тимофеевна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрияшенко Ефросиния Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреяш Феврония Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
18.11.1892 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
20.11.1892 ст.
на отведенном кладбище
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