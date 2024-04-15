Андреяш Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Андреяш Тимофей Павлович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Андрияшенко Иван Петрович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1837
Сын: Андрияшенко Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Петровна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно