Белокур (Андрияшенкова) Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Андрияшенкова) Параскева Никифоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.10.1871 ст.

Дата смерти

15.01.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1871 ст.

Отец: Андрияшенко Никифор Петрович

Мать: Андреяш Феврония Тимофеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NZ-R?i=395&cc=3511744
Крещение
10.10.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
16.12.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Григорьевна Андрияшенко
Восприемник
18.05.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Петр Иванович Гончаренко
Восприемник
17.10.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Кондратий Григорьевич Андрияш
Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Муж: Белокур Наум Екимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
19.10.1894 ст.

Сын: Белокур Артемий Наумович

Отец ребёнка: Белокур Наум Екимович

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
15.01.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CW-8?i=248&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
17.01.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MB-H?i=410&cc=3511744&cat=1008700
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