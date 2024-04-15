Белокур (Андрияшенкова) Параскева Никифоровна
Место рождения
Дата рождения09.10.1871 ст.
Дата смерти15.01.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1871 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NZ-R?i=395&cc=3511744
Крещение
10.10.1871 ст.
Успенская церковь
Восприемник
16.12.1890 ст.
Юлиания Григорьевна Андрияшенко
Восприемник
18.05.1893 ст.
Петр Иванович Гончаренко
Восприемник
17.10.1893 ст.
Кондратий Григорьевич Андрияш
Бракосочетание
30.01.1894 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
19.10.1894 ст.
Отец ребёнка: Белокур Наум Екимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1896 ст.
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CW-8?i=248&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
17.01.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MB-H?i=410&cc=3511744&cat=1008700