Белокур Анна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти22.07.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Белокур Наум Екимович
Смерть
22.07.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DX-X?i=249&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.07.1896 ст.
на отведенном кладбище