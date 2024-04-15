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Андрияш Григорий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
02.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Ивановна Гончаренко
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Жена: Андрияшенко Евдокия Владимировна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-K?i=602&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
15.08.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Демид Степанович Гончаренко
Восприемник
08.05.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Иванович Гончаренко
Рождение ребёнка
16.12.1890 ст.

Дочь: Юлиания Григорьевна

Мать ребёнка: Андрияшенко Евдокия Васильевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
18.05.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Петр Иванович Гончаренко
Рождение ребёнка
17.10.1893 ст.

Сын: Андрияш Кондратий Григорьевич

Мать ребёнка: Андрияшенко Евдокия Васильевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Андрияшенко Евдокия Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D2-T?i=219&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.

Дочь: Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Андрияшенко Евдокия Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-X?i=31&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.01.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Семеновна Скосогоренко
Восприемник
22.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Григорьевна Демяненко
Восприемник
20.03.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Ефимович Демьяненко
Восприемник
27.03.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Илларион Ефимович Демяненко
Восприемник
23.06.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Ефимович Демяненко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрияшенко Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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