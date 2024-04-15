Андрияш Григорий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
02.02.1887 ст.
Анна Ивановна Гончаренко
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-K?i=602&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
15.08.1888 ст.
Демид Степанович Гончаренко
Восприемник
08.05.1889 ст.
Иван Иванович Гончаренко
Рождение ребёнка
16.12.1890 ст.
Дочь: Юлиания Григорьевна
Мать ребёнка: Андрияшенко Евдокия Васильевна
Восприемник
18.05.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Петр Иванович Гончаренко
Рождение ребёнка
17.10.1893 ст.
Сын: Андрияш Кондратий Григорьевич
Мать ребёнка: Андрияшенко Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Андрияшенко Евдокия Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D2-T?i=219&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.
Дочь: Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Андрияшенко Евдокия Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-X?i=31&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.01.1900 ст.
Татьяна Семеновна Скосогоренко
Восприемник
22.09.1900 ст.
Фекла Григорьевна Демяненко
Восприемник
20.03.1901 ст.
Яков Ефимович Демьяненко
Восприемник
27.03.1904 ст.
Илларион Ефимович Демяненко
Восприемник
23.06.1905 ст.
Иван Ефимович Демяненко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно