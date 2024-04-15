Андрияшенко Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрияшенко Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1890 ст.

Дочь: Юлиания Григорьевна

Отец ребёнка: Андрияш Григорий Никифорович

Кровное, Сумська область
Восприемник
15.10.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Синклитикия Александровна Скализубенко
Восприемник
12.10.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Зиновия Александровна Скализубенко
Рождение ребёнка
17.10.1893 ст.

Сын: Андрияш Кондратий Григорьевич

Отец ребёнка: Андрияш Григорий Никифорович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Андрияш Григорий Никифорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D2-T?i=219&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
31.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Александровна Скалозубенко
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Андрияш Григорий Никифорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-X?i=31&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрияш Григорий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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