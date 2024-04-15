Андрияшенко Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1890 ст.
Дочь: Юлиания Григорьевна
Отец ребёнка: Андрияш Григорий Никифорович
Восприемник
15.10.1891 ст.
Синклитикия Александровна Скализубенко
Восприемник
12.10.1892 ст.
Зиновия Александровна Скализубенко
Рождение ребёнка
17.10.1893 ст.
Сын: Андрияш Кондратий Григорьевич
Отец ребёнка: Андрияш Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Андрияш Григорий Никифорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D2-T?i=219&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
31.03.1899 ст.
Мария Александровна Скалозубенко
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.
Дочь: Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Андрияш Григорий Никифорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-X?i=31&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно