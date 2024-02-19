Андрияшенко (Котенко) Евдокия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти15.08.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
18.06.1885 ст.
Леонтий Федорович Белокур
Восприемник
10.07.1886 ст.
Ольга Петровна Котенко
Восприемник
30.09.1886 ст.
Григорий Яковлевич Котенко
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-K?i=602&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.1889 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
17.08.1889 ст.
на отведенном кладбище