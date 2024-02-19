Андрияшенко (Котенко) Евдокия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрияшенко (Котенко) Евдокия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

15.08.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Леонтий Федорович Белокур
Восприемник
10.07.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Петровна Котенко
Восприемник
30.09.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Яковлевич Котенко
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Муж: Андрияш Григорий Никифорович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-K?i=602&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
15.08.1889 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
17.08.1889 ст.
на отведенном кладбище
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