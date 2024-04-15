Прийменко (Андрияшенко) Матрона Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко (Андрияшенко) Матрона Никифоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1873 ст.

Отец: Андрияшенко Никифор Петрович

Мать: Андреяш Феврония Тимофеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-D?i=582&cc=3511744
Крещение
04.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
20.10.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Артемий Наумович Белокур
Бракосочетание
10.05.1896 ст.

Муж: Прийменко Павел Алексеевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-D?i=234&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
10.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Марфа Григорьевна Андрияшенко
Восприемник
19.09.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Григорьевна Андрияшенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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