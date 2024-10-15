Прийменко Павел Алексеевич 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прийменко Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кондратовка, Сумська область
Бракосочетание
10.05.1896 ст.

Жена: Прийменко (Андрияшенко) Матрона Никифоровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-D?i=234&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно

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