Прийменко Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кондратовка, Сумська область
Бракосочетание
10.05.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-D?i=234&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно