Крамаренко (Пушкарная) Василиса
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти24.08.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Пушкарный Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Солодовникова Марина
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кузьменко Ольга
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Рождение ребёнка
12.12.1914
Сын: Крамаренко Андрей
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
с. Митрофановка
Рождение ребёнка
21.05.1916
Сын: Крамаренко Николай
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Митрофановка Белгородской области
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Губарева Анастасия
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Фокина Мария
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Крамаренко Иван
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Крамаренко Людмила
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Федот
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Михаил
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крамаренко Григорий
Смерть
24.08.1959
Похороны
Неизвестно