Крамаренко (Пушкарная) Василиса 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Крамаренко (Пушкарная) Василиса

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1874, Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

умерла 24.08.1959, Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Отец
Пушкарный АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Крамаренко Григорий1874 г.р.
Дети
Солодовникова (Крамаренко) Марина1904 г.р.
Кузьменко (Крамаренко) Ольга1907 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Пушкарный Андрей

Мать: не указана

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крамаренко) Арина

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Федот

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Михаил

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамаренко Григорий

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Солодовникова (Крамаренко) Марина

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кузьменко (Крамаренко) Ольга

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Рождение ребёнка
12.12.1914

Сын: Крамаренко Андрей

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

с. Митрофановка

Рождение ребёнка
21.05.1916

Сын: Крамаренко Николай

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Митрофановка Белгородской области

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Губарева (Крамаренко) Анастасия

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Фокина (Крамаренко) Мария

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Рождение ребёнка
1924

Сын: Крамаренко Иван

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Крамаренко (Парамонова) Людмила

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Смерть
24.08.1959
Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Похороны
Неизвестно
Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.