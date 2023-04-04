Крамаренко (Пушкарная) Василиса
женский, родилась 1874, Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
умерла 24.08.1959, Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
ОтецПушкарный АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Пушкарный Андрей
Мать: не указана
Дочь: (Крамаренко) Арина
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Сын: Крамаренко Федот
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Сын: Крамаренко Михаил
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Муж: Крамаренко Григорий
Дочь: Солодовникова (Крамаренко) Марина
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Дочь: Кузьменко (Крамаренко) Ольга
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Сын: Крамаренко Андрей
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Сын: Крамаренко Николай
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Дочь: Губарева (Крамаренко) Анастасия
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Дочь: Фокина (Крамаренко) Мария
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Сын: Крамаренко Иван
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий
Дочь: Крамаренко (Парамонова) Людмила
Отец ребёнка: Крамаренко Григорий