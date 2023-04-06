Крамаренко (Пушкарная) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаренко (Пушкарная) Василиса

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Место рождения

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

24.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Пушкарный Андрей

Мать: не указана

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Солодовникова Марина

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кузьменко Ольга

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1914

Сын: Крамаренко Андрей

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

с. Митрофановка
Рождение ребёнка
21.05.1916

Сын: Крамаренко Николай

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Митрофановка Белгородской области
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Губарева Анастасия

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Фокина Мария

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Крамаренко Иван

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Крамаренко Людмила

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Федот

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Михаил

Отец ребёнка: Крамаренко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамаренко Григорий

Смерть
24.08.1959
Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
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