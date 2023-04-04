Крамаренко Андрей
Место рожденияс. Митрофановка
Дата рождения12.12.1914
Дата смерти07.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна
Бракосочетание
09.06.1938
Рождение ребёнка
28.08.1939
Сын: Краморенко Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна
Рождение ребёнка
05.12.1943
Сын: Крамаренко Николай Андреевич
Мать ребёнка: Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна
Смерть
07.03.1994