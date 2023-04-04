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Крамаренко Андрей

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Место рождения

с. Митрофановка

Дата рождения

12.12.1914

Дата смерти

07.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1914

Отец: Крамаренко Григорий

Мать: Крамаренко (Пушкарная) Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна

Бракосочетание
09.06.1938

Жена: Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна

Рождение ребёнка
28.08.1939

Сын: Краморенко Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна

Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.12.1943

Сын: Крамаренко Николай Андреевич

Мать ребёнка: Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна

Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
07.03.1994

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