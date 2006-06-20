Крамаренко (Парамонова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаренко (Парамонова) Людмила

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Место рождения

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

27.12.1926

Дата смерти

20.06.2006

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

Около 1940 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926

Отец: Крамаренко Григорий

Мать: Крамаренко (Пушкарная) Василиса

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Василий

Образование
Неизвестно
Медицинское училище
Рождение ребёнка
28.01.1953

Дочь: Филина (Парамонов) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Парамонов Василий

Смерть
20.06.2006
Похороны
Неизвестно

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