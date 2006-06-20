Крамаренко (Парамонова) Людмила
Место рождения
Дата рождения27.12.1926
Дата смерти20.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парамонов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамонов Василий
Образование
Неизвестно
Медицинское училище
Рождение ребёнка
28.01.1953
Дочь: Филина (Парамонов) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Парамонов Василий
Смерть
20.06.2006
Похороны
Неизвестно