Парамонов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крамаренко (Парамонова) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крамаренко (Парамонова) Людмила

Рождение ребёнка
28.01.1953

Дочь: Филина (Парамонов) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Крамаренко (Парамонова) Людмила

Смерть
Неизвестно
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

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