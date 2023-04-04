Парамонов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крамаренко (Парамонова) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1953
Дочь: Филина (Парамонов) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Крамаренко (Парамонова) Людмила
Смерть
Неизвестно
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область