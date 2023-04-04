Кузьменко (Крамаренко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко (Крамаренко) Ольга

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Место рождения

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

10.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Крамаренко Григорий

Мать: Крамаренко (Пушкарная) Василиса

Еремовка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кузьменко) Лидия

Отец ребёнка: Кузьменко Семен Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменко Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кузьменко Григорий

Отец ребёнка: Кузьменко Семен Михайлович

Рождение ребёнка
19.12.1939

Сын: Кузьменко Николай

Отец ребёнка: Кузьменко Семен Михайлович

Смерть
10.03.1984
Ржевка, Шебекинский, Белгородская область

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