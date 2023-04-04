Кузьменко (Крамаренко) Ольга
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти10.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кузьменко) Лидия
Отец ребёнка: Кузьменко Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кузьменко Григорий
Отец ребёнка: Кузьменко Семен Михайлович
Рождение ребёнка
19.12.1939
Сын: Кузьменко Николай
Отец ребёнка: Кузьменко Семен Михайлович
Смерть
10.03.1984
Ржевка, Шебекинский, Белгородская область