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Крамаренко Николай

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Место рождения

Митрофановка Белгородской области

Дата рождения

21.05.1916

Дата смерти

15.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1916

Отец: Крамаренко Григорий

Мать: Крамаренко Василиса

Митрофановка Белгородской области
Рождение ребёнка
13.12.1947

Сын: Крамаренко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Крамаренко София

Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крамаренко София

Смерть
15.11.2002
пос.Средний Усольского района
Похороны
Неизвестно
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
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