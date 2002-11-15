Крамаренко Николай
Место рожденияМитрофановка Белгородской области
Дата рождения21.05.1916
Дата смерти15.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1916
Отец: Крамаренко Григорий
Мать: Крамаренко Василиса
Митрофановка Белгородской области
Рождение ребёнка
13.12.1947
Сын: Крамаренко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Крамаренко София
Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крамаренко София
Смерть
15.11.2002
пос.Средний Усольского района
Похороны
Неизвестно
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область