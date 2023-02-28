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Горматов Павел Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

05.01.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Горматов Иван Еверьянович

Мать: Горматова Елена Агеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1843

Сын: Горматов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1846

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1847

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1849

Сын: Горматов Яков Павлович

Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1857

Сын: Горматов Иосиф Павлович

Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Горматов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
06.08.1866

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горматова Анисья Алексеевна

Смерть
05.01.1908
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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