Горматов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти05.01.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Горматов Иван Еверьянович
Мать: Горматова Елена Агеевна
Рождение ребёнка
20.12.1843
Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
21.01.1846
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1847
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.11.1849
Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.09.1857
Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Горматов Григорий Павлович
Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.1866
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Горматова Анисья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1908