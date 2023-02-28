Горматова (Горматова) Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Горматова) Анисья Алексеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Горматов Алексей Герасимович

Мать: Горматова Авдотья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1843

Сын: Горматов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1846

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1847

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1849

Сын: Горматов Яков Павлович

Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1857

Сын: Горматов Иосиф Павлович

Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Горматов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1866

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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