Горматова (Горматова) Анисья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
20.12.1843
Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1846
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1847
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1849
Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1857
Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Горматов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1866
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Горматов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно