Горматов Иосиф Павлович
мужской, родился 05.09.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 25.09.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорматов Павел Иванович1818 г.р.
МатьГорматова (Горматова) Анисья Алексеевна1823 г.р.
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Рождение
05.09.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.09.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область