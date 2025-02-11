Горматов Иосиф Павлович 05.09.1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматов Иосиф Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.09.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 25.09.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горматов Павел Иванович1818 г.р.
Мать
Горматова (Горматова) Анисья Алексеевна1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1857

Отец: Горматов Павел Иванович

Мать: Горматова (Горматова) Анисья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
25.09.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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