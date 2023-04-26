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Горматова Елена Агеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

01.05.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Иван Еверьянович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Горматов Павел Иванович

Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: (Горматова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Горматов Семён Иванович

Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Горматов Агафон Иванович

Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гарбунова (Горматова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Муранова (Горматова) Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Деревягина (Горматова) Агапия Ивановна

Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.05.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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