Горматова Елена Агеевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти01.05.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: (Горматова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гарбунова (Горматова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Муранова (Горматова) Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Деревягина (Горматова) Агапия Ивановна
Отец ребёнка: Горматов Иван Еверьянович
Смерть
01.05.1867