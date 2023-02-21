Отвалова Марина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отвалова Марина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Отвалов Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Отвалов Степан

Рождение ребёнка
?.06.1913

Сын: Отвалов Леонид Степанович

Отец ребёнка: Отвалов Степан

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отвалов Степан

"Дед Степан женился на моей бабушке Марине, когда ей было 15 лет."
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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