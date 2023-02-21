Отвалова Марина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Отвалов Степан
Рождение ребёнка
?.06.1913
Сын: Отвалов Леонид Степанович
Отец ребёнка: Отвалов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Отвалов Степан
"Дед Степан женился на моей бабушке Марине, когда ей было 15 лет."
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно