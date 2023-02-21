Отвалов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Отвалов Ефим (Аким)
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Отвалова Марина Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.06.1913
Сын: Отвалов Леонид Степанович
Мать ребёнка: Отвалова Марина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
"Дед Степан женился на моей бабушке Марине, когда ей было 15 лет."
Работа или профессия
Неизвестно
Артиллерист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1916
Причина смерти: Рак | Умер в 46 лет от ран, полученных на войне