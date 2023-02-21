Отвалов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отвалов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Отвалов Ефим (Аким)

Мать: Отвалова Маланья Степановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Отвалов Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Отвалова Марина Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.06.1913

Сын: Отвалов Леонид Степанович

Мать ребёнка: Отвалова Марина Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отвалова Марина Фёдоровна

"Дед Степан женился на моей бабушке Марине, когда ей было 15 лет."
Работа или профессия
Неизвестно
Артиллерист
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1916
Причина смерти: Рак | Умер в 46 лет от ран, полученных на войне
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