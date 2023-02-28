Отвалов Леонид Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отвалов Леонид Степанович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

?.06.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1889 г.р.

Мать

До 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1913

Отец: Отвалов Степан

Мать: Отвалова Марина Фёдоровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 16.08.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 16.08.1941 года Термезским ГВК, Узбекская ССР, Бухарская обл., Сурхан-Дарьинский окр., г. Термез. «На войну ушёл добровольцем, служил в десантных вой... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Редактор
Смерть
Неизвестно
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