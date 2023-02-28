Отвалов Леонид Степанович
Место рождения
Дата рождения?.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.06.1913
Отец: Отвалов Степан
Военная служба
С 16.08.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 16.08.1941 года Термезским ГВК, Узбекская ССР, Бухарская обл., Сурхан-Дарьинский окр., г. Термез. «На войну ушёл добровольцем, служил в десантных вой... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Редактор
Смерть
Неизвестно