Отвалов Фёдор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Военная служба
С Неизвестно по ?.09.1941
Род войск: Пехота На фронт пошёл добровольцем. Состоял на должности старшего политрука при командире 1081-го стрелкового полка. Пропал без вести в сентябре 1941 года.
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести | Пропал без вести на фронте под Москвой