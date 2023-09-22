Отвалов Фёдор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отвалов Фёдор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

До 1886 г.р.

Мать

До 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Отвалов Степан Ефимович (Акимович)

Мать: Отвалова Марина Фёдоровна

Военная служба
С Неизвестно по ?.09.1941
Род войск: Пехота На фронт пошёл добровольцем. Состоял на должности старшего политрука при командире 1081-го стрелкового полка. Пропал без вести в сентябре 1941 года.
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести | Пропал без вести на фронте под Москвой
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