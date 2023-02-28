Валетто Борис Глебович
Место рождения
Дата рождения27.11.1926
Дата смерти19.05.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1926
Военная награда
22.05.1946
Медаль "За взятие Берлина"
Военная награда
15.06.1946
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Бракосочетание
10.07.1949
Жена: Валетто Анна Михайловна
Награда
03.04.1950
Юбилейная медаль "XXX лет Советской армии и Флота"
Рождение ребёнка
20.09.1951
Мать ребёнка: Валетто Анна Михайловна
Рождение ребёнка
08.11.1958
Дочь: Спиридонова Лариса Борисовна
Мать ребёнка: Валетто Анна Михайловна
Смерть
19.05.1966