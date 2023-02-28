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Валетто Борис Глебович

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

27.11.1926

Дата смерти

19.05.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1926

Отец: Валетто Глеб Васильевич

Мать: Валетто Евдокия Васильевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Военная награда
22.05.1946
Медаль "За взятие Берлина"
Военная награда
15.06.1946
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Бракосочетание
10.07.1949

Жена: Валетто Анна Михайловна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Награда
03.04.1950
Юбилейная медаль "XXX лет Советской армии и Флота"
Рождение ребёнка
20.09.1951

Сын: Валетто Вадим Борисович

Мать ребёнка: Валетто Анна Михайловна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
08.11.1958

Дочь: Спиридонова Лариса Борисовна

Мать ребёнка: Валетто Анна Михайловна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
19.05.1966
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